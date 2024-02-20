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Калафат Митрофан Харлампиевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Жена

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Калафат Харлампий Федорович

Мать: Калафат Александра Павловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
04.07.1894

Жена: Пелагея Алексеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1894г,лист-34,зап-20,ГАДО , Ф - 426-1-7
Смерть
Неизвестно
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