Калафат Александра Павловна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1835
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Чарка Агафия Харлампиевна
Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1860
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.02.1867
Сын: Калафат Иван Харлампиевич
Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.09.1872
Сын: Калафат Дмитрий Харлампиевич
Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Калафат Митрофан Харлампиевич
Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.11.1874
Сын: Калафат Николай Харлампиевич
Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.07.1876
Сын: Калафат Федор Харлампиевич
Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.05.1879
Дочь: София Харлампиевна
Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно