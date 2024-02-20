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(Барабаш) Пелагея Алексеевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

03.06.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1870

Отец: Барабаш Алексей Трандафилович

Мать: Барабаш Елизавета Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-210,зап.-28
Бракосочетание
04.07.1894

Муж: Калафат Митрофан Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1894г,лист-34,зап-20,ГАДО , Ф - 426-1-7
Смерть
Неизвестно
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