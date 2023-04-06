Щипакина (Варганова) Анисья
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти02.04.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Варгановъ Елиферъ
Мать: Варганова Алена
Бракосочетание
15.01.1815
Муж: Щипакинъ Матвей
Рождение ребёнка
16.04.1816
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Щипакинъ Матвей
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Щипакинъ Матвей
Рождение ребёнка
07.09.1818
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Матвей
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Щипакин Анисья
Отец ребёнка: Щипакинъ Матвей
Рождение ребёнка
1823
Сын: Щипакинъ Осипъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Матвей
Рождение ребёнка
1825
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Матвей
Рождение ребёнка
1828
Сын: Щипакинъ Николай
Отец ребёнка: Щипакинъ Матвей
Смерть
02.04.1862