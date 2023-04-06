Щипакина (Варганова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Варганова) Анисья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1793

Дата смерти

02.04.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Варгановъ Елиферъ

Мать: Варганова Алена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1815

Муж: Щипакинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1816

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Щипакинъ Матвей

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Щипакинъ Матвей

Рождение ребёнка
07.09.1818

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Щипакин Анисья

Отец ребёнка: Щипакинъ Матвей

Рождение ребёнка
1823

Сын: Щипакинъ Осипъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Матвей

Рождение ребёнка
1825

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Матвей

Рождение ребёнка
1828

Сын: Щипакинъ Николай

Отец ребёнка: Щипакинъ Матвей

Смерть
02.04.1862
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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