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(Щипакина) Анна
(Щипакина) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.04.1816
Пол
Женский
Отец
Щипакинъ Матвей
1793 г.р.
Мать
Щипакина (Варганова) Анисья
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1816
Отец:
Щипакинъ Матвей
Мать:
Щипакина Анисья
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