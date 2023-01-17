Кичапина (Милакина) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичапина (Милакина) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Милакин Алексей

Мать: не указана

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
11.11.1907

Муж: Кичапин Варлам Игнатьевич

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Соколова Антонина Варламовна

Отец ребёнка: Кичапин Варлам Игнатьевич

Парца, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.02.1924

Сын: Кичапин Павел Варламович

Отец ребёнка: Кичапин Варлам Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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