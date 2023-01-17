Кичапина (Милакина) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Милакин Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1907
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Соколова Антонина Варламовна
Отец ребёнка: Кичапин Варлам Игнатьевич
Парца, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.02.1924
Отец ребёнка: Кичапин Варлам Игнатьевич
Смерть
Неизвестно