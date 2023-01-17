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Кичапин Варлам Игнатьевич

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Место рождения

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кичапин Игнат

Мать: не указана

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
11.11.1907

Жена: Кичапина Анастасия Алексеевна

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Соколова Антонина Варламовна

Мать ребёнка: Кичапина Анастасия Алексеевна

Парца, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.02.1924

Сын: Кичапин Павел Варламович

Мать ребёнка: Кичапина Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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