Тужик Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тужик Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тужик) Алена Васильевна

Отец ребёнка: Тужик Василий Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тужик) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Тужик Василий Нестерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тужик Василий Нестерович

Смерть
Неизвестно

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