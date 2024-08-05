Тужик Василий Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тужик Нестор Ануфриевич
Мать: Тужик Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тужик) Алена Васильевна
Мать ребёнка: Тужик Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тужик) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Тужик Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тужик Зоя
Смерть
Неизвестно