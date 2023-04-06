Семенихин Тимофей Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенихин Тимофей Лаврентьевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: Семенихин Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Писаренко Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Семенихина Евдокия Исаевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Сукачева Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Семенихина Евдокия Исаевна

Рождение ребёнка
07.06.1854

Сын: Семенихин Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Семенихина Евдокия Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенихина Евдокия Исаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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