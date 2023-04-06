Семенихин Тимофей Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: Семенихин Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Писаренко Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Семенихина Евдокия Исаевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Сукачева Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Семенихина Евдокия Исаевна
Рождение ребёнка
07.06.1854
Сын: Семенихин Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Семенихина Евдокия Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно