Семенихин Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Извекова Феодосия Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Филатова Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Семенихин Тимофей Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно