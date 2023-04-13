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Семенихин Лаврентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Извекова Феодосия Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Филатова Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Семенихин Тимофей Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно