Митрофанов Петр Семёнович
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смерти06.03.1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Митрофанова Агрипина Петровна
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Ананиевна
Дочь: Митрофанова Пераскева Петровна
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Ананиевна
Дочь: Митрофанова Марфа Петровна
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Ананиевна
Дочь: Митрофанова Елена Петровна
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Ананиевна
Сын: Митрофанов Прокопий Петрович
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Ананиевна
Дочь: Митрофанова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Ананиевна
Дочь: Митрофанова Акилина Петровна
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Ананиевна
Сын: Митрофанов Спиридон Петрович
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Ананиевна
Сын: Митрофанов Леонтий Петрович
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Ананиевна
Сын: Митрофанов Симеон Петрович
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Ананиевна