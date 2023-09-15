Митрофанова (Анашина) Мария Ананиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Анашина) Мария Ананиевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.03.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1858 ст.

Отец: Анашин Ананий Николаевич

Мать: Анашина Акилина Трофимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.11.1878 ст.

Муж: Митрофанов Петр Семёнович

Рождение ребёнка
16.06.1879 ст.

Дочь: Митрофанова Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Митрофанова Пераскева Петровна

Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1882

Дочь: Митрофанова Марфа Петровна

Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1883 ст.

Дочь: Митрофанова Елена Петровна

Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1885 ст.

Сын: Митрофанов Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1887 ст.

Дочь: Митрофанова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1888 ст.

Дочь: Митрофанова Акилина Петровна

Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1889 ст.

Сын: Митрофанов Спиридон Петрович

Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1894 ст.

Сын: Митрофанов Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1896 ст.

Сын: Митрофанов Симеон Петрович

Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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