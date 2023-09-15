Митрофанова (Анашина) Мария Ананиевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1858 ст.
Бракосочетание
06.11.1878 ст.
Рождение ребёнка
16.06.1879 ст.
Дочь: Митрофанова Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Митрофанова Пераскева Петровна
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
22.06.1882
Дочь: Митрофанова Марфа Петровна
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
09.07.1883 ст.
Дочь: Митрофанова Елена Петровна
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
05.07.1885 ст.
Сын: Митрофанов Прокопий Петрович
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
14.07.1887 ст.
Дочь: Митрофанова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
08.06.1888 ст.
Дочь: Митрофанова Акилина Петровна
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
09.12.1889 ст.
Сын: Митрофанов Спиридон Петрович
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
08.07.1894 ст.
Сын: Митрофанов Леонтий Петрович
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
03.01.1896 ст.
Сын: Митрофанов Симеон Петрович
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Семёнович
Смерть
Неизвестно