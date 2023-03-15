Кардаполов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1891
Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кардаполов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Кардаполова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кардаполов Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Кардаполова Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно