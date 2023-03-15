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Кардаполов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1891

Жена: Кардаполова Евдокия Дмитриевна

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кардаполов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Кардаполова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кардаполов Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Кардаполова Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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