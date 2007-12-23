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(Foerderer) Ottilie

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

04.11.1910

Дата смерти

23.12.2007

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

1932 г.р.
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1954 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1910

Отец: Förderer Heinrich

Мать: Barbara

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
20.01.1930

Муж: Roeder Johann

Рождение ребёнка
11.12.1932

Сын: Reiter Josef

Отец ребёнка: Roeder Johann

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Roeder Johann

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
31.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Roeder Johann

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
23.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Roeder Johann

Desch/
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Olga ?

Отец ребёнка: Roeder Johann

Zelinograd, Kasachstan (Jeroslawka)
Смерть
23.12.2007
Kiel, Deutschland
Похороны
Неизвестно
Kiel
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