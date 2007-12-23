(Foerderer) Ottilie
Место рождения
Дата рождения04.11.1910
Дата смерти23.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1910
Отец: Förderer Heinrich
Мать: Barbara
Бракосочетание
20.01.1930
Муж: Roeder Johann
Рождение ребёнка
11.12.1932
Сын: Reiter Josef
Отец ребёнка: Roeder Johann
Рождение ребёнка
12.12.1939
Рождение ребёнка
31.05.1942
Рождение ребёнка
23.05.1944
Desch/
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Olga ?
Отец ребёнка: Roeder Johann
Zelinograd, Kasachstan (Jeroslawka)
Смерть
23.12.2007
Kiel, Deutschland
Похороны
Неизвестно
Kiel