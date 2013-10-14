Калинченко Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинченко Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1981

Дата смерти

14.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1981

Отец: Калинченко Николай Александрович

Мать: Калинченко Римма Михайловна

Рождение ребёнка
18.02.2003

Сын: Калинченко Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Калинченко Светлана Мирзаевна

Трагически погиб(ДТП)
Рождение ребёнка
12.08.2007

Сын: Калинченко Руслан Сергеевич

Мать ребёнка: Калинченко Светлана Мирзаевна

Новая Игирма, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинченко Светлана Мирзаевна

Смерть
14.10.2013
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