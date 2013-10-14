Калинченко Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1981
Дата смерти14.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1981
Рождение ребёнка
18.02.2003
Сын: Калинченко Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Калинченко Светлана Мирзаевна
Трагически погиб(ДТП)
Рождение ребёнка
12.08.2007
Сын: Калинченко Руслан Сергеевич
Мать ребёнка: Калинченко Светлана Мирзаевна
Новая Игирма, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.2013