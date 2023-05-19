Калинченко (Махмудова) Светлана Мирзаевна
Место рождения
Дата рождения27.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1984
Рождение ребёнка
18.02.2003
Сын: Калинченко Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Калинченко Сергей Николаевич
Трагически погиб(ДТП)
Рождение ребёнка
12.08.2007
Сын: Калинченко Руслан Сергеевич
Отец ребёнка: Калинченко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
28.07.2014
Сын: Павлов Замир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Саянск, город Саянск, Иркутская область
Бракосочетание
27.07.2016
Рождение ребёнка
11.06.2020
Дочь: Павлова Севиль Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно