Калинченко (Махмудова) Светлана Мирзаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинченко (Махмудова) Светлана Мирзаевна

Место рождения

Новая Игирма, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

27.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1984

Отец: Махмудов Мирза Нуреддин-оглы

Мать: Махмудова Лидия Петровна

Новая Игирма, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.02.2003

Сын: Калинченко Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Калинченко Сергей Николаевич

Трагически погиб(ДТП)
Рождение ребёнка
12.08.2007

Сын: Калинченко Руслан Сергеевич

Отец ребёнка: Калинченко Сергей Николаевич

Новая Игирма, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.07.2014

Сын: Павлов Замир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Саянск, город Саянск, Иркутская область
Бракосочетание
27.07.2016

Муж: Павлов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
11.06.2020

Дочь: Павлова Севиль Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинченко Сергей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
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