Агафия Васильева
Место рождения
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.10.1823
Муж: Тимофей Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1836
Дочь: Улита Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
24.12.1839
Дочь: Мелания Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно