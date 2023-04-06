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Агафия Васильева

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Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: Василий

Мать: ?

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.10.1823

Муж: Тимофей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1836

Дочь: Улита Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
24.12.1839

Дочь: Мелания Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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