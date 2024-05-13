Климова (Дуботолкова) Прасковья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1754
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Москвитинова (Климова) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Никитович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Климов Иван Никитович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Климов Иван Никитович
Смерть
Неизвестно