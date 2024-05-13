Климова (Дуботолкова) Прасковья Никифоровна 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова (Дуботолкова) Прасковья Никифоровна

Место рождения

Казачья Лисица, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Казачья Лисица, Грайворонский, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1754

Муж: Климов Иван Никитович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Москвитинова (Климова) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Никитович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Климов Василий Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Никитович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Климов Федор Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Никитович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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