Москвитинова (Климова) Агафья Ивановна 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМосквитинова (Климова) Агафья Ивановна

Москвитинова (Климова) Агафья Ивановна

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Климов Иван Никитович

Мать: Климова (Дуботолкова) Прасковья Никифоровна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1773

Муж: Москвитинов Максим Федорович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Москвитинов Андрей Максимович

Отец ребёнка: Москвитинов Максим Федорович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Москвитинина) Гликерья Максимовна

Отец ребёнка: Москвитинов Максим Федорович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Москвитинов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Москвитинов Максим Федорович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.