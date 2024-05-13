Москвитинова (Климова) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1773
Рождение ребёнка
1776
Сын: Москвитинов Андрей Максимович
Отец ребёнка: Москвитинов Максим Федорович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Москвитинина) Гликерья Максимовна
Отец ребёнка: Москвитинов Максим Федорович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Москвитинов Михаил Максимович
Отец ребёнка: Москвитинов Максим Федорович
Смерть
Неизвестно