Климов Иван Никитович 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Иван Никитович

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Климов Никита Юрьевич

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1754

Жена: Климова (Дуботолкова) Прасковья Никифоровна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Москвитинова (Климова) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Климова (Дуботолкова) Прасковья Никифоровна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Климов Василий Иванович

Мать ребёнка: Климова (Дуботолкова) Прасковья Никифоровна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Климов Федор Иванович

Мать ребёнка: Климова (Дуботолкова) Прасковья Никифоровна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1808
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

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