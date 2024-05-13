Климов Иван Никитович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Климов Никита Юрьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1754
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Москвитинова (Климова) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Климова (Дуботолкова) Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Климова (Дуботолкова) Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Климова (Дуботолкова) Прасковья Никифоровна
Смерть
1808