Мельникова Ульяна (Иулиания) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1887
Сын: Мельников Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Мельников Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
03.11.1889
Сын: Мельников Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Мельников Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Мельников Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Мельников Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
12.02.1894
Сын: Мельников Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Мельников Алексей Игнатьевич
Смерть
Неизвестно