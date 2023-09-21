Мельникова Ульяна (Иулиания) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Ульяна (Иулиания) Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1887

Сын: Мельников Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Мельников Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
03.11.1889

Сын: Мельников Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Мельников Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Мельников Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Мельников Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
12.02.1894

Сын: Мельников Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Мельников Алексей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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