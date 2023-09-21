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Мельников Алексей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

06.01.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1887

Сын: Мельников Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Мельникова Ульяна (Иулиания) Николаевна

Рождение ребёнка
03.11.1889

Сын: Мельников Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Мельникова Ульяна (Иулиания) Николаевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Мельников Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Мельникова Ульяна (Иулиания) Николаевна

Рождение ребёнка
12.02.1894

Сын: Мельников Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Мельникова Ульяна (Иулиания) Николаевна

Смерть
06.01.1913
От бронхита

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