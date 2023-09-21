Мельников Алексей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти06.01.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1887
Сын: Мельников Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Мельникова Ульяна (Иулиания) Николаевна
Рождение ребёнка
03.11.1889
Сын: Мельников Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Мельникова Ульяна (Иулиания) Николаевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Мельников Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Мельникова Ульяна (Иулиания) Николаевна
Рождение ребёнка
12.02.1894
Сын: Мельников Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Мельникова Ульяна (Иулиания) Николаевна
Смерть
06.01.1913
От бронхита