Гладышева София Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева София Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1881 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1900

Сын: Гладышева Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Гладышев Иван Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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