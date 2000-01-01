Соколов Клавдия Варсонофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Клавдия Варсонофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1911

Муж: Соколов Максим Аристархович

Рождение ребёнка
11.11.1911

Сын: Соколов Александр Максимович

Отец ребёнка: Соколов Максим Аристархович

Рождение ребёнка
22.11.1912

Сын: Соколов Николай Максимович

Отец ребёнка: Соколов Максим Аристархович

Рождение ребёнка
15.03.1914

Сын: Соколов Василий Максимович

Отец ребёнка: Соколов Максим Аристархович

Смерть
Неизвестно
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