Соколов Клавдия Варсонофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1911
Рождение ребёнка
11.11.1911
Сын: Соколов Александр Максимович
Отец ребёнка: Соколов Максим Аристархович
Рождение ребёнка
22.11.1912
Сын: Соколов Николай Максимович
Отец ребёнка: Соколов Максим Аристархович
Рождение ребёнка
15.03.1914
Сын: Соколов Василий Максимович
Отец ребёнка: Соколов Максим Аристархович
Смерть
Неизвестно