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Соколов Максим Аристархович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Соколов Аристарх Иванович

Мать: Соколов Анастасия Денисовна

Бракосочетание
11.02.1911

Жена: Соколов Клавдия Варсонофьевна

Рождение ребёнка
11.11.1911

Сын: Соколов Александр Максимович

Мать ребёнка: Соколов Клавдия Варсонофьевна

Рождение ребёнка
22.11.1912

Сын: Соколов Николай Максимович

Мать ребёнка: Соколов Клавдия Варсонофьевна

Рождение ребёнка
15.03.1914

Сын: Соколов Василий Максимович

Мать ребёнка: Соколов Клавдия Варсонофьевна

Смерть
Неизвестно
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