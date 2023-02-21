Соколов Максим Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
11.02.1911
Рождение ребёнка
11.11.1911
Сын: Соколов Александр Максимович
Мать ребёнка: Соколов Клавдия Варсонофьевна
Рождение ребёнка
22.11.1912
Сын: Соколов Николай Максимович
Мать ребёнка: Соколов Клавдия Варсонофьевна
Рождение ребёнка
15.03.1914
Сын: Соколов Василий Максимович
Мать ребёнка: Соколов Клавдия Варсонофьевна
Смерть
Неизвестно