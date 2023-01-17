Родин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1938
Дата смерти01.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1938
Отец: Родин Василий Ефимович
Мать: Родина Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.07.1972
Дочь: Кандыбина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Родина Людмила Алексеевна
Тузуклей, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1981