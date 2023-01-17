Родин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родин Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1938

Дата смерти

01.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1938

Отец: Родин Василий Ефимович

Мать: Родина Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.07.1972

Дочь: Кандыбина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Родина Людмила Алексеевна

Тузуклей, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родина Людмила Алексеевна

Смерть
01.06.1981
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