Родина (Лапина) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родина (Лапина) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Тузуклей, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.12.1941

Дата смерти

27.07.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Тузуклей, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.07.1972

Дочь: Кандыбина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Родин Александр Васильевич

Тузуклей, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родин Александр Васильевич

Смерть
27.07.2019
Каспий, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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