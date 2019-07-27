Родина (Лапина) Людмила Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.12.1941
Дата смерти27.07.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1972
Дочь: Кандыбина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Родин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.2019
Каспий, Камызякский муниципальный район, Астраханская область