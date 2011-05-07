Селиванова (Храпкова) Антонина
Место рождения
Дата рождения22.06.1923
Дата смерти07.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1923
Бракосочетание
24.01.1948
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селиванов Валентин Алексеевич
Рождение ребёнка
19.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селиванов Валентин Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Селиванова Антонина Ивановна – учитель истории, немецкого языка. Выпускники с благодарностью вспоминают уроки немецкого языка. Класс делился на две группы, и обучение проходило в виде соревнований по ... Показать все
Смерть
07.05.2011