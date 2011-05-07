Селиванова (Храпкова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова (Храпкова) Антонина

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Место рождения

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

22.06.1923

Дата смерти

07.05.2011

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1923

Отец: Храпков Иван Михайлович

Мать: Храпкова Александра Александровна

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
24.01.1948

Муж: Селиванов Валентин Алексеевич

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селиванов Валентин Алексеевич

Дунилово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селиванов Валентин Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Дунилово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Селиванова Антонина Ивановна – учитель истории, немецкого языка. Выпускники с благодарностью вспоминают уроки немецкого языка. Класс делился на две группы, и обучение проходило в виде соревнований по ... Показать все
Смерть
07.05.2011
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