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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об утверждении планов на постройку крестьянских домов в деревне Дунилово Никольской волости Рыбинского уезда. 1877–1879 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 8 Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Дунилово Никольской волости Рыбинского уезда Ивана Ивановича Власова в словесном оскорблении волостного правления. 1902–1903 гг. // Гос. Показать все
Дело о перечислении крестьянина села Большого Большесельской волости Морева К. П. с семьею в государственные крестьяне дер. Дунилово Никольской волости Рыбинского уезда. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8555Дунилово, д. каз.при колодцах.3843123050
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Дунилово I. Никольское общество89139—10Сельцовский приход Никольский на Курбице приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
3136Дуниловосело57°45'с.ш.38°55'в.д.O-37-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78603422170с Дуниловосело