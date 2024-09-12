село Дунилово, село Дунилово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Дунилово

Большесельский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об утверждении планов на постройку крестьянских домов в деревне Дунилово Никольской волости Рыбинского уезда. 1877–1879 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 8 Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Дунилово Никольской волости Рыбинского уезда Ивана Ивановича Власова в словесном оскорблении волостного правления. 1902–1903 гг. // Гос. Показать все
Дело о перечислении крестьянина села Большого Большесельской волости Морева К. П. с семьею в государственные крестьяне дер. Дунилово Никольской волости Рыбинского уезда. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8555Дунилово, д. каз.при колодцах.3843123050

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Никольская волость
д. Дунилово I. Никольское общество8913910Сельцовский приход Никольский на Курбице приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Большесельский район
3136Дуниловосело57°45'с.ш.38°55'в.д.O-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Большесельский муниципальный район, Большесельское сельское поселение
78603422170с Дуниловосело

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