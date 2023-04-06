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Коренюк Николай Филиппович

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Место рождения

Тагильцы, Тавдинский, Свердловская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Коренюк Филипп Яковлевич

Мать: Коренюк Аграфена Максимовна

Тагильцы, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1926

Сын: Коренюк Кузьма Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Тагильцы, Тавдинский, Свердловская область
Арест
С 1928 по 1932
Тагильцы, Тавдинский, Свердловская область
Раскулачивание и ссылка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренюк Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Тагильцы, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коренюк Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Тагильцы, Тавдинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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