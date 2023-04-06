Коренюк Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
14.11.1926
Сын: Коренюк Кузьма Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Арест
С 1928 по 1932
Раскулачивание и ссылка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коренюк Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коренюк Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно