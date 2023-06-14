Коренюк - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренюк -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1926

Сын: Коренюк Кузьма Николаевич

Отец ребёнка: Коренюк Николай Филиппович

Тагильцы, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коренюк Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Коренюк Николай Филиппович

Тагильцы, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренюк Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Коренюк Николай Филиппович

Тагильцы, Тавдинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коренюк Николай Филиппович

Смерть
Неизвестно
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