Коренюк -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.1926
Сын: Коренюк Кузьма Николаевич
Отец ребёнка: Коренюк Николай Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коренюк Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Коренюк Николай Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коренюк Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Коренюк Николай Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно