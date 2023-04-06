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Кежаев Евфимий Фролович

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1894

Отец: Кежаев Фрол Алексеевич

Мать: Кежаева Агрипина Гавриловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.10.1912

Жена: Кежаева Евдокия Иоаннова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1915

Дочь: Кочеткова Варвара Ефимовна

Мать ребёнка: Кежаева Евдокия Иоаннова

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Юртаева Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Кежаева Евдокия Иоаннова

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Нина Ефимовна

Мать ребёнка: Кежаева Евдокия Иоаннова

Рождение ребёнка
23.08.1938

Сын: Кежаев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Кежаева Евдокия Иоаннова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кежаева Евдокия Иоаннова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кежаева Евдокия Иоаннова

Смерть
Неизвестно
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