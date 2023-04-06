Кежаев Евфимий Фролович
Место рождения
Дата рождения25.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1894
Бракосочетание
22.10.1912
Жена: Кежаева Евдокия Иоаннова
Рождение ребёнка
04.12.1915
Дочь: Кочеткова Варвара Ефимовна
Мать ребёнка: Кежаева Евдокия Иоаннова
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Юртаева Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Кежаева Евдокия Иоаннова
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Нина Ефимовна
Мать ребёнка: Кежаева Евдокия Иоаннова
Рождение ребёнка
23.08.1938
Сын: Кежаев Иван Ефимович
Мать ребёнка: Кежаева Евдокия Иоаннова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кежаева Евдокия Иоаннова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кежаева Евдокия Иоаннова
Смерть
Неизвестно