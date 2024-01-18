Малютина (Гриднева) Марфа Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.05.1876 ст.
Дочь: Макрида Ивановна
Отец ребёнка: Малютин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
10.06.1876 ст.
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Малютин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
?.04.1885 ст.
Сын: Малютин Александр Иванович
Отец ребёнка: Малютин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Малютин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно