Малютина (Гриднева) Марфа Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина (Гриднева) Марфа Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1876 ст.

Дочь: Макрида Ивановна

Отец ребёнка: Малютин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
10.06.1876 ст.

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Малютин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
?.04.1885 ст.

Сын: Малютин Александр Иванович

Отец ребёнка: Малютин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Малютин Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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