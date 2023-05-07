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Фредерикс Елена Всеволодовна
Фредерикс Елена Всеволодовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Пол
Женский
Отец
Фредерикс Всеволод Михайлович
1915 г.р.
Мать
Кириллова (Татищева) Мария Алексеевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Фредерикс Всеволод Михайлович
Мать:
Кириллова Мария Алексеевна
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