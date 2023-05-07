Фредерикс Всеволод Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1944 по 1965
Рождение ребёнка
1945
Сын: Фредерикс Николай Всеволодович
Мать ребёнка: Кириллова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Фредерикс Елена Всеволодовна
Мать ребёнка: Кириллова Мария Алексеевна
Смерть
1988