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Фредерикс Всеволод Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1944 по 1965

Жена: Кириллова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Фредерикс Николай Всеволодович

Мать ребёнка: Кириллова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Фредерикс Елена Всеволодовна

Мать ребёнка: Кириллова Мария Алексеевна

Смерть
1988