Нигматуллина Хадича Мухаммадлатифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллина Хадича Мухаммадлатифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1885

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1885

Отец: Нигматуллин Мухаммадлатиф Хасанович

Мать: Мажитова Шамсинахар Жумагуловна

Рождение ребёнка
31.05.1903

Дочь: Садыкова Забирова Сара Ганиевна

Отец ребёнка: не указан

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.01.1912

Сын: Садыков Мидхат Ганиевич

Отец ребёнка: не указан

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.05.1914

Сын: Садыков Рафгат Ганиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Садыков Мурат Ганиевич

Отец ребёнка: не указан

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков АбдулГани Ризванович

Смерть
1970
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