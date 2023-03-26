Нигматуллина Хадича Мухаммадлатифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1885
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1885
Рождение ребёнка
31.05.1903
Дочь: Садыкова Забирова Сара Ганиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.01.1912
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.05.1914
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1920
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970