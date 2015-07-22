Алиева Сара Сурхайовна (Гасанова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева Сара Сурхайовна (Гасанова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

22.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Алиев Сурхай Авдыевич

Мать: Алиева Ургут

Рождение ребёнка
24.01.1963

Сын: Гасанов Гасан Шарафатович

Отец ребёнка: Гасанов Шарафат Гасанович

Рождение ребёнка
24.01.1965

Сын: Гасанов Шахид Шарафатович

Отец ребёнка: Гасанов Шарафат Гасанович

Рождение ребёнка
?.05.1967

Дочь: Гасанова Нурида Шарафатовна

Отец ребёнка: Гасанов Шарафат Гасанович

Рождение ребёнка
09.02.1972

Сын: Гасанов Шаиг Шарафатович

Отец ребёнка: Гасанов Шарафат Гасанович

Рождение ребёнка
25.07.1976

Сын: Гасанов Фаиг Шарафатович

Отец ребёнка: Гасанов Шарафат Гасанович

Смерть
22.07.2015
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