Алиева Сара Сурхайовна (Гасанова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти22.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Алиев Сурхай Авдыевич
Мать: Алиева Ургут
Рождение ребёнка
24.01.1963
Сын: Гасанов Гасан Шарафатович
Отец ребёнка: Гасанов Шарафат Гасанович
Рождение ребёнка
24.01.1965
Сын: Гасанов Шахид Шарафатович
Отец ребёнка: Гасанов Шарафат Гасанович
Рождение ребёнка
?.05.1967
Дочь: Гасанова Нурида Шарафатовна
Отец ребёнка: Гасанов Шарафат Гасанович
Рождение ребёнка
09.02.1972
Отец ребёнка: Гасанов Шарафат Гасанович
Рождение ребёнка
25.07.1976
Отец ребёнка: Гасанов Шарафат Гасанович
Смерть
22.07.2015