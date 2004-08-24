Гасанов Шаиг Шарафатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1972
Рождение ребёнка
24.08.2004
Мать ребёнка: Гасанова Дилара Ашрафовна
Рождение ребёнка
01.09.2010
Сын: Гасанов Али Шаигович
Мать ребёнка: Гасанова Дилара Ашрафовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гасанова Дилара Ашрафовна