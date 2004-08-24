Гасанов Шаиг Шарафатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гасанов Шаиг Шарафатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1972

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

2004 г.р.
2010 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1972

Отец: Гасанов Шарафат Гасанович

Мать: Алиева Сара Сурхайовна (Гасанова)

Рождение ребёнка
24.08.2004

Сын: Гасанов Роял Шаигович

Мать ребёнка: Гасанова Дилара Ашрафовна

Рождение ребёнка
01.09.2010

Сын: Гасанов Али Шаигович

Мать ребёнка: Гасанова Дилара Ашрафовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гасанова Дилара Ашрафовна

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