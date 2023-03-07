Клековкин Поликарп Елфимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клековкин Поликарп Елфимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Клековкин Елфимко Трофимов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Гаревская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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