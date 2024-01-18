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Смирнова Марина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.?.61

Дочь: Лазебная Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
01.07.1962

Отец: Смирнов Иван Федорович

Мать: Смирнова Ангелина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1986

Дочь: Захарова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.1994

Дочь: Сизых Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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