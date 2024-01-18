Смирнова Марина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.?.61
Дочь: Лазебная Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
01.07.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1986
Дочь: Захарова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1994
Дочь: Сизых Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности