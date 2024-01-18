Захарова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1986

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1962 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1986

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Смирнова Марина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Алексей Борисович

Рождение ребёнка
23.10.2017

Сын: Захаров Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Борисович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.06.2020

Сын: Захаров Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Борисович

Бракосочетание
09.06.2020

Муж: не указан

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