Бузмакова Параскева Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
1910
ГАСО ф6 о17 4-5 марта 1910г Алексий Дерени Пантиной крестьянин Антоний Алексиев Бузмаков и законная его жена Евдокия Александрова, оба православные Восприемники: Антонию племянник Федор Кондратов Бузм... Показать все
Место жительства
1913
ГАСО ф6 о17 20-21 июня 1913г Агрипина Родители: деревни Пантиной крестьянин Антоний Авксентиев Бузмаков и законная его жена Евдокия Александрова, оба православные Восприемники: дочь их девица Параскев... Показать все
Смерть
Неизвестно