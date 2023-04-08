Бузмакова Параскева Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузмакова Параскева Антонова

Бузмакова Параскева Антонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бузмаков Антон Аксентьев

Мать: Бузмакова Евдокия Александрова

Место жительства
1910
ГАСО ф6 о17 4-5 марта 1910г Алексий Дерени Пантиной крестьянин Антоний Алексиев Бузмаков и законная его жена Евдокия Александрова, оба православные Восприемники: Антонию племянник Федор Кондратов Бузм... Показать все
Место жительства
1913
ГАСО ф6 о17 20-21 июня 1913г Агрипина Родители: деревни Пантиной крестьянин Антоний Авксентиев Бузмаков и законная его жена Евдокия Александрова, оба православные Восприемники: дочь их девица Параскев... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close