Бузмакова Евдокия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1910
Отец ребёнка: Бузмаков Антон Аксентьев
ГАСО ф6 о17 4-5 марта 1910г Алексий Дерени Пантиной крестьянин Антоний Алексиев Бузмаков и законная его жена Евдокия Александрова, оба православные Восприемники: Антонию племянник Федор Кондратов Бузм... Показать все
Место жительства
1910
Рождение ребёнка
20.06.1913
Дочь: Бузмакова Агрипина Антонова
Отец ребёнка: Бузмаков Антон Аксентьев
ГАСО ф6 о17 20-21 июня 1913г Агрипина Родители: деревни Пантиной крестьянин Антоний Авксентиев Бузмаков и законная его жена Евдокия Александрова, оба православные Восприемники: дочь их девица Параскев... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузмакова Параскева Антонова
Отец ребёнка: Бузмаков Антон Аксентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно