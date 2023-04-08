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Бузмакова Евдокия Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1910

Сын: Бузмаков Алексей Антонов

Отец ребёнка: Бузмаков Антон Аксентьев

ГАСО ф6 о17 4-5 марта 1910г Алексий Дерени Пантиной крестьянин Антоний Алексиев Бузмаков и законная его жена Евдокия Александрова, оба православные Восприемники: Антонию племянник Федор Кондратов Бузм... Показать все
Место жительства
1910
Рождение ребёнка
20.06.1913

Дочь: Бузмакова Агрипина Антонова

Отец ребёнка: Бузмаков Антон Аксентьев

ГАСО ф6 о17 20-21 июня 1913г Агрипина Родители: деревни Пантиной крестьянин Антоний Авксентиев Бузмаков и законная его жена Евдокия Александрова, оба православные Восприемники: дочь их девица Параскев... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузмакова Параскева Антонова

Отец ребёнка: Бузмаков Антон Аксентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузмаков Антон Аксентьев

Смерть
Неизвестно
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