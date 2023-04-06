Егорьичев Павел Евграфов
Место рождения
Дата рождения19.01.1847
Дата смерти11.08.1853
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1847
Крещение
20.01.1847
Родители: села Великого крестьянин Евграф Егоров Егорьичев и законная жена его Параскева Алексеева, православного исповедания. Воспреемники: Егор Васильев Егорьичев и Михайла Иванова ... жена Екатери... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.08.1853
Причина смерти: от поноса | смерть в возрасте 5 лет
Похороны
12.08.1853
Погребение совершал иерей Иоанн с дьяконом Пестриковым, дьячком Иваном Павловым и пономарем Ефимовым (ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.203а, лист 65об-66, запись 105) | Церковь Рождества Пресвятой Богороди... Показать все