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Егорьичев Павел Евграфов

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.01.1847

Дата смерти

11.08.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1847

Отец: Егорьичев Евграф Егоров

Мать: Егорьичева Парасковья (Параскева) Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
20.01.1847
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Евграф Егоров Егорьичев и законная жена его Параскева Алексеева, православного исповедания. Воспреемники: Егор Васильев Егорьичев и Михайла Иванова ... жена Екатери... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.08.1853
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от поноса | смерть в возрасте 5 лет
Похороны
12.08.1853
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Погребение совершал иерей Иоанн с дьяконом Пестриковым, дьячком Иваном Павловым и пономарем Ефимовым (ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.203а, лист 65об-66, запись 105) | Церковь Рождества Пресвятой Богороди... Показать все
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