Головина (Головина) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Головина) Матрёна Ивановна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

После 1820

Дата смерти

После 1880

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
12.03.1843

Сын: Головин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Головин Фёдор Иванович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1847

Сын: Головин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Головин Фёдор Иванович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1848

Сын: Головин Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Головин Фёдор Иванович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Головин Фёдор Иванович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1880
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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