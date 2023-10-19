Головина (Головина) Матрёна Ивановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рожденияПосле 1820
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1843
Отец ребёнка: Головин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1847
Сын: Головин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Головин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1848
Сын: Головин Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Головин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Головин Фёдор Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1880