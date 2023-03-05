Зубарев Евдоким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Ефросинья Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубарева Ксения Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно