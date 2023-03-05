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Зубарев Евдоким Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Зубарев Петр Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Ефросинья Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубарева Ксения Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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