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Зубарев Петр Евдокимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.05.1886 ст.

Жена: Зубарева Ефимия Флорова

деревня Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
08.10.1900 ст.

Жена: Зубарева Прасковья Герасимова

1-ая Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1904 ст.

Сын: Зубарев Сергей Петрович

Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Герасимова

Деревня 1-ая Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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