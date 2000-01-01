Зубарев Петр Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.05.1886 ст.
Жена: Зубарева Ефимия Флорова
деревня Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
08.10.1900 ст.
1-ая Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1904 ст.
Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Герасимова
Деревня 1-ая Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно