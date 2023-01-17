Бударников Варфоломей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 18.06.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 18.06.1888
Отец: Бударников Дмитрий Афанасьевич
Мать: не указана
Крещение
01.07.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Павел Биряев. Дьячок Зиновий Истомин.
Рождение ребёнка
24.05.1911
Сын: Бударников Павел Варфоломеевич
Мать ребёнка: Бударникова Агафья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно