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Бударников Варфоломей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 18.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 18.06.1888

Отец: Бударников Дмитрий Афанасьевич

Мать: не указана

Крещение
01.07.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Павел Биряев. Дьячок Зиновий Истомин.
Рождение ребёнка
24.05.1911

Сын: Бударников Павел Варфоломеевич

Мать ребёнка: Бударникова Агафья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бударникова Агафья Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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