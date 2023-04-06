Сударчикова (Кривенкова) Анисія Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Кривенкова) Анисія Петрова

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сударчиковъ Петръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1835

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1838

Сын: Сударчиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1843

Сын: Сударчиковъ Макаръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сударчиковъ Федоръ

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