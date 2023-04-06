Сударчикова (Кривенкова) Анисія Петрова
Место рождения
Дата рождения1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: Марья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сударчиковъ Петръ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ
Рождение ребёнка
03.08.1835
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ
Рождение ребёнка
?.02.1838
Сын: Сударчиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ
Рождение ребёнка
24.07.1843
Сын: Сударчиковъ Макаръ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сударчиковъ Федоръ